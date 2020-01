Haapsalu jõulukaunistused püsivad jaanuari lõpuni

Haapsalu linnavalitsus on otsustanud jõulukaunistused ja ka Lossiplatsi jõulukuuse jätta üles jaanuari lõpuni, et pimedat aega veidi valgemaks muuta.

Haapsalu linnahoolduse juhi Alo Lõpsi sõnul on ka varasematel aastatel, kui on olnud pime aeg, hoitud kuuske ja jõulukaunistusi jaanuari lõpuni üleval. „Kui just torm seda pikali ei murra,” muigas Lõps. Tugev torm lükkas Haapsalu Lossiplatsi jõulukuuse pikali 2018. aasta jaanuaris.

Linnarahva koduseid kuuski korjatakse aga kokku 20. jaanuarini. Linnas on 17 kohta, kuhu kuuski saab viia. Lõps ütles kuuski on kogumiskohtadesse toodud küll ja linnahooldus on neid sealt ka jooksvalt ära viinud. Kuused veetakse linnahoolduse oksaplatsile, kus need omakorda hakkeks purustatakse.

Tänavu avalikku kuuskede põletamist ja tuleskulptuuride valmistamist kavas ei ole. Haapsalu linna avalike suhete juhi Tõnu Parbuse sõnul kahel aastal Parila koolimaja juures ettevõtmist „Valguse algus” korraldanud MTÜ Ridala seltsis on inimesed vahetunud ja nemad tuleüritust tänavu ei korralda. Linn pakkus tuleskulptuuride valmistamise võimalust ka Rannarootsi muuseumile, kuid nemadki polnud korraldamisest huvitatud.