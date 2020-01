Galerii: õhtutundidel sündinud kunst sai näituseks

Läinud nädala neljapäevast näeb kunstikooli maja- ja keldrigaleriis kunstikooli täiskasvanud õpilaste tööde näitust.

Majagaleriis on eksponeeritud joonistamis- ja maalikursuse tööd, keldrigaleriis keraamika ja metallehistöö. Osa näitusele jõudnud töödest on valminud eelmisel õppeaastal, osa sel sügisel.

Joonistusi on väljas nii Aide Leit-Lepmetsa kui ka Indrek Jetsi õpilastelt. Leit-Lepmets kasutab kursusel joonistamise õpetamiseks Betty Edwardsi metoodikat „joonistamine parema ajupoolkera abil”.

Leit-Lepmetsa sõnul tugineb metoodika sellele, et kõik inimesed oskavad joonistada, aga ei oska vaadata. „Tavaliselt joonistavad inimesed vasaku ajupoolkeraga, kus on kõik need teadmised, mida inimesed elu jooksul on omandanud. Edwards on välja töötanud hulga ülesandeid, kus õpetatakse vaatama asju nii, nagu nad on, mitte joonistama elu jooksul kogutud teadmiste põhjal,” selgitas Leit-Lepmets.

Tema õpilaste esimesed, kindlate ülesannete põhjal valminud tööd olid mullu jaanuaris täiskasvanud õpilaste näitusel, nüüd on väljas kevadpoolaastal pliiatsi-, värvipliiatsi-, söe- ja pastelltehnikas valminud portreed.

„Mina alustasin karmi akadeemilise joonistamisega ja lasin joonistada ette pandud asju,” ütles Jets. „Selline joonistamine nõuab pingutust ja on kiiduväärt, et inimesed jaksasid õhtul oma vaimu nii palju kokku võtta.”

Vahelduseks kipskujudele katsetasid kursuslased ka fotode järgi joonistamist ning tegid üksteisest visandeid. Õpetaja Elis Saarevälja käe all õpivad täiskasvanud maalimist. „Siin on väljas nende looming ja ma pole ette öelnud, mida teha,” ütles Saareväli.

Kui näitusele jõudnud joonistamis- ja maalimiskursuse õpilased on kunstikoolis õhtuti kunstiga tegelenud üks-kaks aastat, siis keraamikakursusel on mõned käinud juba paarkümmend aastat. Keraamikaõpetaja May Aavasalu ütles, et tema õpilased on vabapidamisel. „Nad saavad teha, mida tahavad ja minu roll on nõu anda,” ütles Aavasalu.

Maalikursuse õpilane Maarika Lekarkin, kellelt on näitusel seeria kelmikaid laste portreid, ütles, et alustas maalimist alles 40. eluaastates. „See on minu jaoks väljaelamine või pingete maandamine,” rääkis ta. Lekarkin lisas, et on kunstikoolile väga tänulik, et täiskasvanutel on selline võimalus õhtuti kunstiga tegelda.

Kunstikooli täiskasvanud õpilaste näitus on avatud 18. jaanuarini.

Arvo Tarmula fotod