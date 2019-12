Sadakond Vene turisti võtab uue aasta vastu Haapsalus

Haapsalus asuvas Laine spaas on uut aastat vastu võtmas sadakond turisti Venemaalt.

Vene turistide kõrgaeg on Laine administraatori Andra Välja sõnul siiski november-detsember, aga ka jaanuari esimesed nädalad. „Ikka sügise poole ja aasta algus, kui on Haapsalus vene laat,” ütles Välja. Aastavahetuse pidu Laines on eestikeelne – õhtut juhib Sepo Seeman. „Nii et valdavalt on meil praegu puhkamas ikka eestlased,” ütles Välja.

Fra Mare müügijuht Piret Piiper-Sokolov ütles, et maja on täis, turiste on ka Venemaalt, aga vähe. „Aastavahetuse peol osaleb kümmekond, puhkamas on rohkem,” ütles Piiper-Sokolov. Suur grupp Venemaalt – 42 turisti – saabub kohe aasta alguses 2. jaanuaril.

„Aastavahetuseks võib-olla minnakse rohkem Tallinnasse, meile tullakse uue aasta alguses,” ütles Piiper-Sokolov.