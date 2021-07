Haapsalus broneeritakse öömaju juba järgmiseks suveks

Haapsalu majutusasutused on koroonapiirangute kadumise järel saanud uue hingamise – turism on taas elavnenud ja ööbimiskohti broneeritakse nii jooksvalt kui ka järgmise suve suursündmuste ajaks ette.

Eelkõige on suurenenud siseturistide arv. „Eestimaa on hingama hakanud, sest tullakse nii Tallinnast, Paidest, Otepäält, Valgast kui ka Tõrvast,” loetles Päeva Villa administraator Algi Martson.

Turismiinfokeskuse projektijuhi Olari Nebokati sõnul on inimeste teadlikkus majutusettevõtete broneerimiskeskkondade osas aastatega suurenenud. „Majutuse otsimine on tehtud inimese jaoks lihtsaks, sest booking.com ja muud majutuskeskkonnad annavad põhjaliku ja hea ülevaate,” ütles Nebokat. Öömaja saab leida ka Airbnb kaudu, kuid see on mõeldud pigem külaliskorteritele.

