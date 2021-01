Haapsalu jääb 60 hotellivoodikohast ilma

Haapsalu Promenaadi hotell sulgeb 15. veebruarist uksed ja kuus lepingulist töötajat jääb tööta.

Kuigi Promenaadi hotelli akendes on peaaegu igal õhtul tuli ja parklas on alati mõni auto, pole külastajaid hotelli elus hoidmiseks piisavalt – kliente on vähe, kulud suured. „Kui hotell on miinuses, siis pole seda mõtet pidada,” ütles hotelli juht Signe Unt.

Undi sõnul on hotelli majandustulemustele jätnud sügava jälje koroonaviiruse levik ja sellest tulenevad piirangud. Kevadel eriolukorra ajal oli hotell mitu kuud suletud. Suve hakul tehti küll uksed lahti, kuid nagu Unt ütles, ega turism kohe hurraaga lahti läinud.

