Anu Kikas: kelle õlul on Läänemaa?

Kui ma umbes kaks aastat tagasi Läänemaale elama asusin, oli maakonna piire juba muutetud, tükk Pärnumaale antud. Alles oli maakond ühe saare, valla ja linnaga. Elanikke mitme tuhande inimese jagu vähem. Nende tormiliste sündmuse eel ja järel ilmusid ka artiklid, mis tiirlesid ikka küsimuse ümber: „Kes hakkab valitsema ja korraldama maakonda, kes kannab hoolt Läänemaa olemuse, selle identiteedi eest?“

Lihtne on küsida „kes korraldab?“, „kes hoiab?“, märkamata seda, et kui palju just ise panustatakse Läänemaa hoidmisesse. Riik ju piltlikult pakub vaid raamid, sisu peavad ikkagi kohalikud nendesse antud raamidesse paigutama.

Hiljuti vestlesin ühel koosviibimisel Eesti tippametnikuga, kes on Läänemaalt pärit ning kes uhkusega ütles, et on läänlane ja hoiab silma sealkandis toimuval peal. Mis siis, et elab ta Tallinnas ja töö tõttu veedab ilmselt enamuse ajast välismaal. Aga inimene hoolib, tunneb huvi ja mõtleb kaasa – seda peaksime me kõik tegema.

Mul on hea meel näha, et läänlased ongi ses osas hoolivad. Seda tõestas viimati ka Haapsalu linna (s.h Haapsalu piiskoplinnuse) kõrge rahvusvaheline tunnustus elukeskkonnana. Žürii tõi välja, et on näha, et linn panustab, et oleks elukeskkonnana väärikas kõigile vanusegruppidele ning inimesed tahaksid piirkonda külastada ja tulla ka siia elama. Rääkimata seda, mida iga üks näeb oma silmaga – üha enam ja enam tehakse Läänemaal hooneid korda ning selle juurde rajatakse ka toetavad teed jms.

2018. aastal otsustas riik, et kaotab maavalitsused ning sisuliselt kadus sellega riigi käepikendus maakondades. Maakondadele anti sellega vabad käed enda elu ja olu korraldada (loomulikult olid igal maakonnal ka reeglid). Mul on olnud au, et olen selles protsessis saanud osaleda. Oleme kahe aastaga üles ehitanud sihtasutuse Läänemaa, kuhu on koondunud endised maavalitsus, Läänemaa Arenduskeskus, Läänemaa Omavalitsuste Liit ning MTÜ Läänemaa Turism. Sihtasutuse n-ö ülemus on kõik kolm Läänemaa omavalitsust.

Selle uue asutuse, Sihtasutus Läänemaa, loomine pole olnud kerge. Tuli alustada nullist. Nagu eelnevalt mainisin, riik andis vabad käed, kuid samas ka mõned reeglid. Pidasime oluliseks, et asutus peab kandma maakonna olemust, identiteeti. Seepärast just selline nimi ning sümboliks fragment maakonna vapilt – mis veel saab paremini maakonna olemust kanda. Oluline oli kaardistada ülesanded, mida peab maakondlikult täitma; tegeleda jooksvate probleemidega, mida oli palju, sest inimeste jaoks oli esialgu pärast muudatusi olukord keeruline, sest ei teatud, kuhu maavalitsuse asemel pöörduda ning tuli leida ka meeskond, kes uue asutuse visiooni hakkab ellu viima. Rääkimata sellest, et kujundada tuli ka asutuse maine, mida polnud varasemalt olemas.

Tänaseks julgen väita, et Sihtasutus Läänemaa on leidnud oma koha Läänemaa olemuse kandjana. Jah, sellega peab veel tegema tööd, sest ühe asutuse maine ei teki sõrmenipsust, aga oleme suutnud koordineerida ja ellu viia paljude valdkondade tööd ning olla võrdväärne partner kohalikele omavalitsustele. Tõsi, asutusel on ilmselt maakonna üks kõige noorem kollektiiv, võttes arvesse töötajaskonna keskmist vanust, aga inimestel silm särab ning erinevatesse valdkondadesse on soov tuua n-ö värsket mõtlemist ja uusi kogemusi.

Kujutame ette, et ühe tee seisukord on Läänemaal muutunud selliseks, kust autoga enam sõita ei kannata. Kuhu seda teed kasutavad elanikud esiti pöörduvad? Ikka kohaliku omavalitsuse poole. Olenemata, kas tee kuulub riigile või siis kohalikule omavalitsusele. Inimese, kohaliku jaoks, on ikka esmane kontakt linna- või vallavalitsus, kus ta elab. Sellest tuleb lähtuda ka suuremas pildis.

Meil pole vaja taastada maavalitsusi, mille, olgem ausad, tegevused ja kohustused kippusid tihti olema laialivalguvad. Sihtasutus Läänemaa, kui maakondlik organisatsioon, kannabki Läänemaad ja selle identiteeti edasi olles partner Läänemaa kõigile kolmele omavalitsustele. Kohaliku tee olukorra lahendab ikka linn või vald. Kui ta sellega hakkama ei saa või on selliseid teid on üle maakonna palju, pöördutaksegi sihtasutuse poole, kes saab probleemiga laiemalt tegeleda. Ja just sellest oleme me oma maakonnas lähtunud. Näiteks on uuel aastal plaan tunnustamised Läänemaal korrastada, mida seni on iga omavalitsus ise korraldanud. Tahame, et maakonnas oleks üks tunnustamine, kus saaksid kõik omavalitsused ja maakond tublisid inimesi tunnustada, mis on ka kõigile osapooltele märksa lihtsam ja arusaadavam.

Sihtasutus Läänemaa ei saa olema mitte kunagi organisatsioon, mille juhi tipphetked on kõne üritustel ja sellega ongi osa maakonna mainest kantud. Selle asemel tuleb tegeleda sisulise tööga, mille vilju, tõsi, iga päev ei näe, aga mille tulemused on pikaajalised ja läänlaste elu tegelikult positiivses mõttes muutvad. Viimane näide on Riisipere-Turba raudteeliini taastamine ning 2020. aasta riigieelarvest rahastatav projekteerimine, mis puudutab raudteeliini Rohukülani. Rääkimata Läänemaa esindamisest rahvusvahelisel tasemel ning sellest tulemusel saadud tunnustus, mis puudutab maakonna keskust Haapsalu linna ning Haapsalu linnuse projekti – need on vaid vähesed näited, mille nimel on tehtud palju järjepidevat tööd.

Meil täitub kohe kaks aastat, mil oleme elanud arvestava maalapi võrra väiksema Läänemaana. Ometi ei tohiks läänlaseks olemine ja sellest hoolimine olla piiratud maakonna piiridega. Tundkem huvi, mis toimub meie ümber ning andkem teada, kui on miskit, mis elu ja olu häirib.

Läänemaa on eriline, sest omavalitsused tõesti hoolivad, mis neis toimub ning soovivad, et aina enam ja enam inimesi tuleks Läänemaale ja siia elama. Piltlikult, võtame Läänemaa kotka enda unistuste õlule ja lennutame seda kõrgelt. Tugi, mis toetavad nende unistuste elluviimist, on tegelikult olemas.

Anu Kikas, Sihtasutus Läänemaa juhataja