Läänemaale gripp jõudnud ei ole

Kuigi üle Eesti on gripi levik muutunud laialdaseks, Läänemaal grippi veel diagnoositud ei ole.

Tervise ameti statistika ütleb, et viirusnakkustesse haigestumine on keskmisest suurem Tallinnas ja Harjumaal, Tartumaal ja Läänemaal.

Terviseameti Läänemaa esinduse vaneminspektor Lea Kiis ütles, et tema hinnangul suurest haigestumiste lainest Läänemaal rääkida ei saa. Haigestumisi küll on, aga see on praeguse aastaaja kohta üsna tavapärane.

Keskmiselt pöördub ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arsti juurde umbes 60 inimest nädalas. „Lapsi on natuke rohekm kui täiskasvanuid,” ütles Kiis. Ta lisas, et laste haigestumise puhul pöördutaksegi sagedamini arsti juurde, täiskasvanud seevastu püüavad koduste vahenditega hakkama saada.

Üle Eesti pöördus 16.-22. detsembril ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide poole 3001 haigestunut, neist 50,2 protsenti olid lapsed. Arstide poole pöördunute üldarv püsis eelmise nädalaga võrreldes samal tasemel, kuid nende hulgas hakkas kasvama gripitaoliste haigestumiste arv ning 18 protsendi võrra suurenes grippi haigestunute osakaal.

Laboratoorselt kinnitati Eetsis ülemöödunud nädalal 15 A gripiviirust ning 11 B gripiviirust. Gripiga seotud haigestumisi on registreeritud Tallinnas, Harjumaal, Narvas, Järvamaal, Jõgevamaal, Lääne-Virumaal, Pärnumaal, Põlvamaal, Tartumaal, Valgamaal, Viljandimaal ja Võrumaal.

Terviseamet tuletab meelde, et kui sümptomid on kerged ja haigestunu ei kuulu riskirühma, ei ole ilmtingimata tarvis arsti diagnoosi ega ravi ja inimene võib põdeda kodus. “Vältige kontakte lähedastega ja püsige kodus kuni temperatuur normaliseerub ning sümptomid kaovad. Kindlasti informeerige oma perearsti haigusest talle helistades või e-kirja teel. Jälgige oma seisundit ja halvenemise korral võtke ühendust oma perearstiga,” soovitab amet.