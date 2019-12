LOETUIMAD LOOD 2019: Eesti vabariigi 101. aastapäevale pühendatud Haapsalu linnapea vastuvõtt

Avaldame 2019. aastal Lääne Elu veebis enim loetud uudis- ja arvamuslood.

22. veebruari õhtul Haapsalu kultuurikeskuses toimunud Haapsalu linnapea ja volikogu esimehe piduliku vastuvõtu avanud kontsertaktuse kõned olid kantud kõige kuumemast päevateemast – tõde ja õigus.

Haapsalu linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid nentis, et eestlane on läbi sajandite eelistanud tööd armastusele.

„See on ühtaegu nii eelis kui ka puudus. Vargamäe kutsub ja peletab! Vabariigi aastapäeva eel Tammsaare samanimelise teose põhjal esilinastus „Tõde ja õigus“. Tahan teiega jagada kirikuõpetaja Jaan Tammsalu mõtteid tõest ja õigusest. Kui mõelda „Tõe ja Õiguse“ tegelaskujudele, siis Andres on üks kange, karm ja üsna ebameeldiv tegelane. Andres ei palu mitte kunagi mitte kellegi käest andeks. Pearu palub, sest tahab pühapäeval kirikusse armulauale minna ja ei suuda seda teha ilma naabrite käest andestust palumata. Andresel aga jääb õigust aina üle. Andrest on liiga kaua eesti mehe ideaaliks maalitud. See on aga üsna hävitav ideaal. End ja ka oma lähedasi tööga ja karmusega tappev eeskuju,“ rääkis Karilaid.

Ta tuletas meelde klassikaks saanud ütlust Andrese suust, et armastus, see pidi siis tulema, kui teed tööd, näed vaeva. Armastust Vargamäele ei tulnud. „Tuli aga kangus, silmade sulgemine ligimese vaevade ees. Piiblitki loeti selleks, et sealt oma tõde otsida,“ meenutas Karilaid.

Nii manitses volikogu esimees rohkem märkama inimesi, ligimesi meie kõrval.

„Ehk on ka mõned meist mõnikord üsna karmid oma lähedaste suhtes. Võib-olla oleme saanud innustust sellest, et meid imetletakse väljaspool kodu ja koju tulles nõuame, et meid ka seal imetletakse. Aga kodus on reaalne elu, kus tuleb argipäevaasjadega hakkama saada. Me oleme liiga paljud asjad oma Krõõtade õlgadele ladunud. Jah, isegi Vargamäele võib tulla ja jääda armastus, kui tööd lõhkuvatel Andrestel mõistus pähe tuleb,“ märkis ta.

„Mina soovin, et meil kõigil oleks nii elades kui ka tööd tehes rohkem rõõmu. Suured saavutused elus ei tule jah suure pingutuseta, kuid töö peaks panema silmad särama ning töö ei peaks meid panema unustama oma lähedasi. Inimene elab ka selleks, et näha enda ümber teisi inimesi ja kõike, mis ilmas ilusat. Selleks on vaja tõsta pilk vaovahelt ja nutitelefonist kõrgemale ning vaadata oma Krõõdale silma. Leida aega üksteisele,“ ütles Karilaid.

Jah – Olgu see maalapp milline siin tahes, me peame iga päev sealt kive korjama. Aga ikka selleks et armastusele ruumi teha. Hoiame ja armastame oma riiki! Head Vabariigi aastapäeva!“

Samal lainel jätkas oma kõnega ka linnapea, kes tunnistas, et vastuvõtte ette valmistades tuli “Tõde ja õigus” neid Karilaiuga jutuks.

“Viimastel päevade kostub nii raadiost, telest kui ka inimeste juttudest “Tõde ja õigus”. Täna keskpäeval, kui arutasime volikogu esimehega õhtust aktust, selgus, nagu te ka kuulsite, on ka tema tõde ja õigus hingel. Ma küsin – palju siis on meie elus seda tõde ja õigust? Kas me teeme kõik selle nimel, et Eesti oleks õiglane riik? Riik, kus vale ei valitse tõe üle? Riik, kus on turvaline elada ja turvaline töötada?” arutles Sukles.

“Ma tahan väga, et me ei pea selliste küsimuste üle juurdlema. Eesti riik, meie 101aastane riik on ju meie enda kätes. Järgneva kahe nädala jooksul veel eriti, kui valime meid Toompeal esindavad inimesed. Annaks Jumal meile tervet mõistust valikut tehes ja valitutele tervet mõistust Eesti riiki juhtides! Soovin teile tegusat Haapsalu juubeliaastat. Ilusat Eesti Vabariigi sünnipäeva ! Elagu Haapsalu. Elagu Eesti!”