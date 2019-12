Aivar Õepa: ära unista valitsusest, müüja!

Ansambli Hübriid solistina võõra linna tuledest laulnud Mart Helme arvab siseministrina, et näiteks müüjana oma töökarjääri alustanud naine ei tohiks jõuda välja peaministri ametisse.

Aga huvitav, kus on ühe basskitarristi-laulja-meelelahutaja karjääri lagi? Ja kas ta oma esimesest rollist ka kunagi välja tuleb?

See pidada küll olema Helme isiklik arvamus. Nagu vabariigi valitsuse ministril võiks olla avalikkuse ees palju eri seisukohti – ministrina, partei liidrina, raadio saatejuhina, kaabukandjana – ning palju eri nägusid. Läheb aga raadiostuudiosse ja polegi enam minister, ongi kohe hoopis teine inimene, teiste seisukohtade ja arvamustega, tsiteerib Uljanov-Leninit ja mängib šovinisti.

Helme pole silmanähtavalt mõistnud, mis ametis ta on ja kuidas selles ametis käituma peab. Veel hullem, ta on ikka veel meelelahutaja. Mingit sisemist arengut pole toimunud, ta käitub endiselt nagu teisejärgulise bändi bassimees, kes arvab, et on lahe säga, kui ta tüdrukutega ülbitseb. Aga see on kõigest osa probleemist.

