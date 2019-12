Haapsalu aselinnapea Liina Põld läheb tööle haridusministeeriumi

Haapsalu aselinnapea Liina Põld paneb uue aasta algusest ameti maha ja asub tööle haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhatajana.

„Mitte et mulle Haapsalus ei meeldiks, aga otsustavaks sai see, et Tallinnas oli huvitav tööpakkumine,” põhjendas Põld töökohavahetust. Ta lisas, et üks argumente oli seegi, et ta pereliikmed töötavad ja õpivad Tallinnas.

Põllu sõnul loodi üldharidusosakond haridusministeeriumis hiljutise ümberkorralduse käigus. „Sellele kohale oli avalik konkurss,” ütles Põld. Osakond tegeleb nii alus-, üld- kui ka ja üldkeskhariduse koordineerimisega, õppekava arenduste ja haridusstrateegiaga.

