Estonia teater tuleb pühapäeval Haapsallu

Estonia teater toob pühapäeval Haapsallu kontsertlavastuse Imre Kálmáni elust ja loomingust.

Estonia turundusjuhi Siret Campbelli sõnul on tegemist lõbusa operetiga, mis sobib detsembrikuu pidulikku meeleollu. Lavastus räägib Ungari heliloojast, kellele kaasaegsed andsid talle nime Operetikuningas, kuid keda saatus kihutas tagant. Seetõttu kõlavad ka Kálmáni kõige lõbusamates operettides traagilisesd noodid.

Haapsalu lavastusele on jäänud vaid vähesed kohad saali kahes viimases reas. „See on väga populaarseks läinud – muusika on tõeliselt hea ja need artistid. Ma arvan, et artistide peale tullakse selle lavastuse puhul välja,” ütles Estonia turundusjuht Siret Campbell.

Lavastuses mängib Imre Kálmáni rolli Hans Miilberg ja tema abikaasa Vera rollis on Helgi Sallo. Teistes osades mängivad Janne Ševtšenko, Helen Lokuta, Heli Veskus, Kristel Pärtna, Kristina Vähi, Juuli Lill, Triin Ella, Rauno Elp, René Soom, Urmas Põldma, Mehis Tiits jpt.

Idee autori ja lavastaja Jaak Jõekalda ning dirigentide Lauri Sirbi, Jüri Alperteni ja Risto Joosti käe all valminud lavastus tuleb Campbelli sõnul Haapsallu täismahus – midagi ei jää Haapsalu etenduses puudu.

Samuti ütles Campbell, et Estoniat on Haapsalus alati hästi vastuvõetud, kuigi nad on siin käinud erinevate žanritega.