Teele kohvik on tänavu valmistanud 2,4 tonni piparkoogitainast

Teele pagariäris on tänavu plaanis valmistada 4,5 tonni piparkoogitainast, sellest 2,4 tonni on juba valmis.

Seda, palju pagariäri piparkoogitainast kokku valmistab, on Teele omaniku Hülle Paese sõnul veel vara öelda. „Praegu teeme 4,5 tonni ära ja siis vaatame, kas läheb kiireks kätte või saame rahulikult jõule pidada,” ütles Paes.

Umbes pool kogusest on plaanis müüa piparkookidena ja pool tainana. Praegu on pagariäri suurema osa valmistatud tainast piparkookideks küpsetanud, tainast on müügiks tehtud veel vähe. Paes selgitas, et kuna piparkookide realiseerimisaeg on 70 päeva, siis saab neid lattu ette valmistoota.

Piparkooke tuleb kaalult umbes 20% vähem kui on tainast – on küpsetuskaod ja tainaääred ei leia kasutust.

Piparkoogitaina valmistamisega alustas Teele pagariäri juba 10. oktoobril.