Mart Helme kasvatas 30 aasta eest Matsi külas pulle

Täna 70. sünnipäeva tähistava siseministri Mart Helme elus on ka üks vähetuntud peatükk – pullide kasvatamine Pärnumaal Matsi külas.

„Poe taga majas oli meil jõusöödaait, sealt käiski Mart Helme oma pullidele jõusööta ostmas,” mäletab pool sajandit Saulepi poes müüja ja juhatajana ametis olnud Luule Arusalu väga hästi.

Jõusööta, mis pullid priskeks kasvatas, müüdi toona Saulepi poes lahtiselt, otse ostja kotti. Kilo maksis 13 kopika ringis. Veel on Luule Arusalule meelde jäänud, et pullikasvatusest saadud raha eest ostis Helme auto. See olnudki tavaline, et paari-kolme aastaga õnnestus selle äriga vähemasti autoraha kokku saada. Aga eks enne tuli ikka parasjagu rahmeldada ka.

Mis aga Helmede pere ja Saulepi poe suhetesse puutub, siis räägib Luule tunnustavalt, et Mardi poeg Martin, kel kunagises pullikasvatuse paigas on nüüd suvemaja, astub aeg-ajalt ka kohalikust poest läbi.

Loe pikemalt Maalehest.