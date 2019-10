Juhtkiri: kui pimedus võtab maad

Nädalavahetuse marutuul, mis kümned tuhanded pered isegi mitmeks päevaks elektrita jättis, pani meid mõtlema selle üle, kui haavatavad me oleme. Iseenesest pole tormiga kaasnevad elektrikatkestused Eestis kaugeltki haruldased, sest peaaegu iga suurema tormiga on tuhanded pered vooluta. Tavaliselt me sellistel puhkudel kriisist ei räägi, nüüd aga tõusis teema teravalt seepärast, et pimedaks jäi terve Võru linn.

Linnad ongi haavatavamad kui maakohad. Maal on inimesed harjunud ise hakkama saama – nad on harjunud sellega, et teed võivad olla täis tuisanud ja liikuma ei pääse ning sellepärast tuleb toitu varuda. Nad on harjunud sellega, et elekter võib ära olla ja selle tarbeks on varutud küünlaid ja patareisid. Nad on igaks juhuks jätnud välja lõhkumata puupliidi, mis sooja annab ja mille peal saab süüa valmistada. Kuigi hajaasustuse programmi toel on ehitatud uued ja moodsad puurkaevud, võib loota, et mõnel perel külas on säilinud ka salvkaev, kust häda korral vett saab. Nutikamad on igaks juhuks soetanud ka generaatori.

Linnas kortermajas elades on kriisiolukorras aga hoopis keerulisem toime tulla, sest kui pole elektrit, pole ka vett, kütet ja kanalisatsiooni. Ja minna pole ka kuhugi. Pole tänavakaevusid, kust saaks vett võtta, pole küttekoldeid, mis sooja annaks, pole isegi kohta, kus asjal käia. Hea, kui kapis on konserve, mida häda korral süüa, ning patareidega raadio ja patareid ise ka, et tähtsaid teadaandeid kuulata.

Võime ju ka korteris elades mõelda, kuidas kriisiolukorras toimida, aga ilmselt ei suuda kõiki olukordi kunagi ette näha, sest me ei saa arugi, kui sõltuvad me elektrist oleme. See, et elektrikatkestuse ajal tuleb pimedas istuda, on väga väike asi kõigi nende elutähtsate teenuste kõrval, mis pikema katkestuse korral töötamast lakkavad.