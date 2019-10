Rahvas on rääkinud: promenaad pikenegu

Haapsalu elanikud tahavad jätkuvalt, et rannapromenaad ehitataks välja nii, nagu see plaanis oli, selgub järgmise aasta kaasava eelarve hääletusest.

Kolmapäeva õhtuks juhtis rannapromenaadi pikendamise ettepanek teiste ees pika puuga. Keskööks, mil hääletamine lukku läks, oli seis järgmine: rannapromenaadi pikendamine kuni jahisadamani sai 145 häält, Jõõdre küla mänguväljak järgmisena 118 häält.

Maapiirkonna kahe ettepaneku osas käis väga tugev rebimine. Kui kuni lõpusirgeni oli maapiirkonna kindel liider Herjavasse Pleesi teele tänavavalgustite paigaldamine, toimus sõna otseses mõttes üleöö Jõõdre küla rahva mobiliseerimine, sest seni oli mänguväljaku häältesaak tagasihoidlik. Herjava küla jäi lõpuks 96 toetushäälega teisele kohale.

„Inimesed on aktiivsed ja hääletanute arvu vaadates võib öelda, et mõlemad kaasavasse eelarvesse esitatud ettepanekud on saanud väga tugevat toetust ja inimestele olulised,“ ütles Haapsalu linna avalike suhete spetsialist Tõnu Parbus kolmapäeva õhtul.

Kaasa eelarve rahvahääletus on aastate lõikes tõesti kaasanud aina rohkem Haapsalu elanikke, kuigi osalusprotsent on jätkuvalt tagasihoidlik. Sel aastal andis 461 inimest kokku 621 häält, möödunud aastal andis 330 inimest 425 häält ja ülemöödunud aastal 205 inimest 249 häält, selgus linnavalitsuse antud statistikast.

Mis edasi saab?

Linn tellib nüüd promenaadi pikenduse projekti. Summa, mis ületab 20 000 eurot, on nõus projekteerimisel enda peale võtma Rannarootsi muuseum. Kui projekt valmis, on võimalik saada hinnang eeldatava ehitushinna osas. Peale seda saab otsida võimalusi projektiks,“ selgitas asjade käiku Parbus.

Vaadates möödunud aastate kaasava eelarve hääletusele jõudnud ettepanekuid, mis ei ole võitnud, võib Parbuse sõnul öelda, et suur osa nendest on tänaseks ikkagi ära tehtud. „See tähendab, et isegi kui esitatud ettepanek ei võida, on tegemist indikatsiooniga, et esitatud ettepanek on rahvale oluline ja sellega tuleb tegeleda,“ märkis Parbus.

Kahel korral on kaasava eelarve võitnud ettepanek teha käimiskõlbulikuks Metsa tänava kõnniteed. Kaasava eelarve raha eest on välja ehitatud ka kultuurikeskuse ees olev pandus koos haljastusega.

2020. aasta kaasava eelarve lõpphääletusele pääses 11 ettepanekut. Iga Haapsalu kodanik sai hääle anda kuni kolmele ettepanekule.

Kaasava eelarve ettepanekud on jagatud kahe piirkonna vahel: Haapsalu linnaline piirkond koos Uuemõisa ja Paralepaga saab 20 000 eurot ja endine Ridala vald 10 000 eurot.