Proviisorid: apteegireformi aruteludesse tuleb kaasata ka proviisorid

Eesti proviisorite koda ja Eesti apteekrite liit saatsid riigikogule pöördumise, millega soovitakse ühenduste kaasamist järgmisel nädalal algavatesse apteegireformi puudutavatesse aruteludesse. Alates 1. aprillist peab üldapteekides enamusosalus kuuluma proviisoritele, ravimite hulgimüüjate jaoks on sellest kuupäevast keelatud ka vähemusosalus.

„Eesti proviisorite koja ja Eesti apteekrite liidu hinnangul on kahetsusväärne, et vahetult enne apteegireformi lõppemist on hakatud looma reformi osapooltes ebakindlust,“ seisab Eesti proviisorite koja ja Eesti apteekrite liidu pöördumises. „See võib tuua Eestis kaasa rahvatervise vajadustest lähtuva tervishoiukesksema apteegiteenuse loomise ebaõnnestumise ja viia apteegisektori edasise kontsentreerumiseni.“

Eesti proviisorite koda ja Eesti apteekrite liit paluvad riigikogu fraktsioonidele saadetud pöördumises kaasata end järgmisel nädalal algavatesse apteegireformi puudutavatesse aruteludesse. „Apteekrid on apteegireformi õnnestumise nimel töötanud enam kui neli ja pool aastat ning reformi ja selle mõjudega hästi kursis. Samuti on proviisorid ja proviisorapteegid teinud Riigikogu poolt välja kuulutatud apteegireformist lähtudes juba investeerimisotsuseid. Reformi tulemusel on tänaseks Eestis üle 200 proviisorosalusega apteegi ja nende arv saab apteegireformi lõpusirgel veel vaid suureneda,“ ütles Eesti proviisorite koja juhatuse esimehe Karin Alamaa-Aas.

Eesti apteekrite liidu juhatuse esinaise Ülle Rebase kinnitusel kulgeb apteegireform ajakavas ja loogilist rada pidi. „Tegemist on suure ja põhimõttelise reformiga, kuid üleminekuaja tähtajani jäänud viis kuud on piisav aeg erinevate osapoolte tõstatatud küsimuste lahendamiseks. Selleks tuleb aga proviisorid aruteludesse kaasata,“ ütles Rebane.

Valitsuskoalitsiooni kuuluvate erakondade nn apteegireformi komisjon teatas sel nädalal, et kavatseb tuleval nädalal alustada arutelusid apteegireformi muutmise teemal.

Apteegireform