Oliver Laasik tuli Põhjamaade meistriks

Haapsalu noormees Oliver Laasik tuli nädalavahetusel teist aastat järjest Põhjamaade meistriks epeevehklemises, Svetlana Trynova sai hõbeda ja Henrik Priimägi pronksi.

Norras toimunud Noorte Põhjamaade noorte meistrivõistlustel läksid võistlustulle kolme vanuseklassi noored sportlased – U15, kadetid ja juuniorid.

En Garde vehklemisklubi sportlase Oliver Laasiku võit U15 vanuseklassis ei tulnud tema treenerile Helen Nelis-Naukasele üllatusena. „Aga kerge see tee võidule ka ei olnud,“ lisas Nelis-Naukas. „Ta pidi iga võidu saamiseks ikka vaeva nägema ja tõeliselt hästi vehklema. Mida ta ka tegi,“ lisas ta.

Laasik on treeneri sõnul võidu nimel ka palju tööd teinud, jätmata vahele ühtegi treeningut. „Tänu sellele on ta teinud suure arenguhüppe ja tema tehnika on kõvasti paranenud,“ märkis Nelis-Naukas.

Ühtlasi oli Laasik En Garde noormeestest ainuke, kes jõudis järgmisel päeval kadettide võistlusel 16 hulka, veheldes sealjuures endast kaks aastat vanemate sportlastega.

Haapsalu vehklejatest sai U15 vanuseklassis Oskar Pisnenko (En Garde) 8. koha. „Üle kivide ja kändude ta sellele kohale jõudis, aga see on väga kõva tulemus – ta on Oliver Laasikust aasta noorem,“ märkis Nelis-Naukas.

Ingemar Germ (En Garde) sai 21. koha.

Samas vanusegrupis vehkles Svetlana Trynova (En Garde) välja hõbemedali. Nelis-Naukase sõnul ei olnud Trynova viimasel ajal eriti heas tuules, laupäevast võitu võib aga nimetada suure töö tulemuseks.

„Ta lihtsalt ei andnud alla,“ ütles Nelis-Naukas.

Ka matšis esikohale Läti neiu Sofia Prosina vastu vehkles Trynova väga hästi, kuid vastane oli väga tugev ja võttis siiski oma.

Järgmisel päeval kadettide võistlusel läks Trynova Prosinaga kokku edasipääsu matšis 16 hulka ja kaotas napilt. „Trynova vahepeal isegi juhtis ühe torkega, siis tegi vastane seisu tasa. Otsustav torge oli aga sõna otseses mõttes sajandiksekundi küsimus,“ rääkis Nelis-Naukas. Kadettide arvestuses tuli Trynoval leppida 25. kohaga.

Kadettide arvestuses said En Garde’ sportlased Madli Palk ja Anneli Proosväli vastavalt 19. ja 21. koha. „Neil ei olnud sellel võistlusel õnne. Mõlemad vehklesid alagrupis väga hästi, kuid edasi tulid vastu sellised ebamugavad vastased, kellega jäi natukene võidust puudu,“ selgitas Nelis-Naukas.

Noormeestest sai Läänemaa spordikooli õpilane Henrik Priimägi (Tallinna Mõõk) kadettide arvestuses pronksmedali. „Poolfinaalis oli Priimägi vahepeal küll juhtimas, kuid tegi siis valearvestuse ja kaotas matši,“ märkis treener Peeter Turnau.

Õnn ei soosinud ka juunioride klassis võistelnud Carmen-Liid Targamaad. Pärast kindla käega veheldud alagruppi matše sai õnn otsa, kui talle tuli vastu lõpuks pronksi saanud lätlanna Marija Orlovale. Targamaa pidi seekord leppima 17. kohaga.

Läänemaa vehklejatest oli parim meesjuunior Henrik Priimägi (Tallinna Mõõk), kes jõudis 6. kohale. Tony Sepp (En Garde) lõpetas võistluse 12. kohaga. Tema klubikaaslane Braian Hanstein sai 50. koha ja Mattias Lao 55. koha.

„Hansteini võistluse otsustasid ebaõnn ja ebakindlus – tema võimed lubavad palju kõrgemat kohta. Mattias Lao võistluse lõpetas hiljem pronksi saanud Taani sportlane August Lindstrom Jensen, kes võitis ka kadettide võistluse,“ märkis Turnau. „Tegelikult ei ole muidugi vahet, kellele kaotad, sest kaotus on kaotus,“ lisas ta.

Juunioride meeskondlikus võistluses tõid nii Eesti neiud kui ka noormehed koju hõbemedalid.

Haapsalu vehklejatest olid naiskonnas Targamaa ning meeskonnas Sepp ja Hanstein. „Meeskond tervikuna vehkles hindele neli pluss,“ sedastas Turnau. „Oleks võinud muidugi paremini minna, eks me kõik lootsime, et Eesti meeskond tuleb esimeseks, aga norrakad hakkasid kõvasti vastu. Nad on väga ebamugavad vastased, kuna vehklevad passiivselt kaitses ja vastasel tuleb siis riske võtta,“ lisas Turnau.