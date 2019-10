Riigikogu komisjon hakkab põhikooli lõpueksamite küsimust arutama

Haridus- ja teadusministeerium pani riigikogu kultuurikomisjonile ette, et komisjon hakkaks eraldi arutama põhikooli lõpueksamite kaotamist.

Haridus- ja teadusministeerium ei plaani põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu tagasi kutsuda, kinnitas ministeeriumi pressiesindaja. „Ministeerium on seisukohal, et eelnõu vajab laiemat arutamist, kuna see puudutab nii põhikoolieksamite ärakaotamise küsimust kui ka õpitulemuste välihindamisega seonduvat laiemalt. Ministeerium on huvitatud arutelude jätkamisest selle üle, mida ja millisel kujul soovitakse eelnõus muuta,” sõnas pressiesindaja.

Pressiesindaja märkis, et valitsus on andnud eelnõule heakskiidu ning praegu menetletakse eelnõu riigikogu kultuurikomisjonis. „Haridusminister tegi komisjonile ettepaneku menetleda eelnõu kodakondsuse taotlemist puudutavat osa ja põhikooli lõpueksameid puudutavat osa eraldi. Kultuurikomisjon arutab ettepanekut 18. novembril,” ütles ta.

Siseminister Mart Helme Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast (EKRE) kinnitas neljapäeval Postimehe, et haridusministeeriumi plaan kaotada põhikooli lõpueksamid ei lähe läbi. Helme sõnul on otsus koalitsiooninõukogus põhimõtteliselt vastu võetud. „Koalitsiooninõukogus on jah seda teemat arutatud ja leitud, et see oleks mõistlik,” sõnas Helme.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kodakondsusseaduse muutmise eelnõu üks muudatus näeb ette põhikooli lõpueksamite asendamist tasemetöödega, mille tulemustest ei sõltuks, kas õpilane lõpetab põhikooli või mitte.