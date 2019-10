Riigikogu Haapsalu raudtee taastamise toetusrühm on rahvarohkeim

Riigikogu toetusrühmadest on enim liikmeid Haapsalu raudtee taastamise toetusrühmal, kuhu kuulub 33 liiget, kirjutas Delfi.

Eelmises koosseisus kuulus sellesse rühma üle viiekümne inimese. Rühma juht Jaanus Karilaid loodab, et selgi aastal tuleb inimesi veel juurde. Kui esialgu jääb Karilaiu jutust mulje, et 8. novembriks planeeritud esimese etapi, Riisipere-Turba lõigu avamine on puhtalt toetusrühma töövõit, siis hiljem täpsustab ta, et ilma peaminister Jüri Ratase toeta ei oleks see teoks saanud.

„Toetusrühm on oluline eelkõige moraalse toetamise ja mainekujunduslikus mõttes,” ütles Karilaid. „Oluline on see, et parlamendiliige saaks fraktsiooni kaudu mõjutada täitevvõimu.” Nii on rühma toetus eelkõige sümbolväärtus ja moraalse kaaluga: nii ja nii palju parlamendiliikmeid on ettevõtmise toetamise taga. Seadusemuudatuste väljatöötamisega toetusrühm Karilaiu sõnul ei tegele.