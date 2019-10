Ettelugemisvõistlusel esindab Läänemaad Alfred Reinhold Unt

Reedel Haapsalu lasteraamatukogus peetud ettelugemisvõistluse Läänemaa voorus valiti Tallinnas toimuvale lõppuvõistlusele Läänemaad esindama Haapsalu linna algkooli õpilane Alfred Reinhold Unt.

Ettelugemisvõistlus „Heal meelel ja ilusal keelel“ on tänavu pühendatud eesti keele aastale. Haapsalu lasteraaatukogu raamatukoguhoidja Krista Kumberg ütles, et sellepärast soovitati ka lastel valida raamatutest tekstid, kus oleks keele- ja mõttemängu.

Omavahel võistles üheksa 4. klasside õpilast. Haapsalu koolide kõrval olid esindatud Oru ja Palivere kool.

Kumbergi sõnul hindas žürii nii soravat lugemist, kui ka ilmekust, oskust loos esinevaid karraktereid esile tuua ja sidet publikuga. “Ta võiks ikka lugedes paar korda ka publikuga silmsideme luua, samas ainult publiku poole vaatamine näitab, et tekst on pähe õpitud,” rääkis Kumberg. Ta lisas, et oluline on ka see, et hingamispausid oleksid paigas: “Et laps loeks mõtet, mitte sõnu.”

Kolm parimat Läänemaa lugejat olid Berit Aasa Palivere põhikoolist (juhendaja Kristel Tereping), Betti Kaljuvere Haapsalu põhikoolist (juhendaja Krista Kuuskla) ja Alfred Reinhold Unt Haapsalu linna algkoolist (juhendaja Merili Kasepalu).

Kumbergi sõnul oli esimene ja teine koht nii võrdsed, et viska või kulli ja kirja. Võitja, tuleval nädalavahetusel Läänemaad Tallinnas Lastekirjanduse keskuses toimuval lõppvõistlusel esindava Undi kasuks kallutas kaalukausi see, et poiss suutis oma loo tegelaste karraktereid lõpuni nn püsti hoida.