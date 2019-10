Ivo Pilving: loodan, et kohalikud omavalitsused saavad julgust juurde

Riigikohus otsustas sel kolmapäeval, et Lääne-Nigula vallavolikogul oli õigus keelduda turbatootja Kekkiläle uue kaevandusloa andmisest.

Riigikohtunik Ivo Pilving, miks andis riigikohus Lääne-Nigula vallale õiguse hoolimata sellest, et ükski uuring ei tõesta, et just turbakaevandus on rikkunud Salajõe kaevuvee?

Uuring ei tõesta ka vastupidist – et kaevandamine üldse ei mõjuta põhjavett.Vaidluse põhiküsimus oli, kas vald võib nõusoleku andmisest keelduda. Seadus selle võimaluse annab – vallal ei ole kohustust kaevandamisega tingimata nõus olla ja tegemist ei olnud meelevaldse või pahatahtliku keeldumisega.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!