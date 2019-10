Juhtkiri: mererand kuulub rahvale

Ettevõtja Armin Karu sulges tee Lennart Meri kunagise suvereseidentsi lautrisse. Ettevõtja Priit Kotkas sulges tee Ramsi ninale. Ettevõtjad Piret ja Margus Jakobsoo sulgesid tee Telise poolsaare tippu, kus asuvad kultuuriloolised mälestised. See nimekiri käib ainult Noarootsi poolsaare maaomanike kohta.

Kui kallasraja ebaseaduslikult sulgenud maaomanike nimed ritta panna, siis tuleks see pikem, kui ühes ajalehes ruumi oleks. Sellesse nimekirja võib panna ka Riigi Kinnisvara ASi, kes sulges kallasraja Haapsalu Bürgermeistri holmil, ning ettevõtjad, kes ei lase inimesi Krimmi holmile.

Ausalt öeldes ei mäletagi, kas kusagil on sündinud ka vastupidine uudis, et mõni maaomanik oleks hakanud austama igameheõigust. Pigem vastupidi, mida aeg edasi, seda jultunumaks kinnistute omanikud muutuvad.

Meri pole kellegi oma. Loodus on meie ühisvara, mida võivad kasutada kõik. Õigus käia mererannas on üks neist, mis tagab selle, et looduse nautimine ei sa olla vaid valitute privileeg.

Igameheõiguse täitmist kontrollivad riik ja omavalitsus, aga kõige suurem sõna selles asjas on öelda kohalikul kogukonnal. Ega keegi teine peale Ramsi külarahva hakka väravaid teelt tõstma. Ega keegi teine peale oma küla inimeste saa Karule või Jakobsoodele selgeks teha, et teiste inimestega tuleb arvestada. Kui vallarahvas ise õigust ei nõua, siis mererand jääbki suletuks, sest väravaid teedelt eest tõstma ei tule vallavalitsus, keskkonnainspektsioon ega riigikohus.

Eraomandit tuleb austada, aga ekslik on arusaam, et eraomand on kuidagi püha. Omandiõigusel on alati piirangud. Viimasteta toimib vaid anarhia ja vaevalt, et maaomanikud tahaksid elada seadusetuses. Seepärast tasub neilgi hakata igameheõigust austama ja tagama prii ligipääsu merele ja paadilautritele.