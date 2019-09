Anvar Samost: kas võtaksite vastu raha, mis teile ei kuulu?

Ausus ei ole paraku inimese loomulik olek, kuid see muudab elu paremaks, mistõttu edukamad on ühiskonnad, kus varastamine on vastikuks tehtud.

Ukrainas valiti hiljuti uus parlament. Suur osa rahvasaadikutest vahetus, sest valijad soovisid muutust ja vabanemist riiki aastakümneid kurnanud korruptsioonist. Mõne nädala eest käis üks mu tuttav Ukrainas ja kohtus mitmete sealsete oluliste inimestega. Küsisin, mis mulje jäi, kas asjad hakkavad arenema paremas suunas? Üllatuslikult ütles ta, et on pigem pessimistlik.

Oma kohtumistel oli tuttav kuulnud, et Ukraina oligarhid ja muud sealsest laialdasest poliitilisest korruptsioonist elatuvad tegelased on väheste nädalatega jõudnud uutele parlamendi liikmetele teha pakkumised. Lihtsustatult näevad need välja nii: miljon dollarit kohe, edaspidi sada tuhat dollarit kuus. Vastuteenet pole esialgu vaja osutada.

