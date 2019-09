Haapsalu võõrustab turismirahvast

Neljapäeval ja reedel on Haapsalus turismikonverents, kuhu on oodata umbes 300 turismiasjalist üle Eesti ja välismaaltki.

Konverentsi korraldaja, Lääne-Eesti turismi turundus- ja projektijuhi Anneli Haabu sõnul on ühelt poolt tegemist traditsioonilise Lääne-Eesti regiooni turismikonverentsiga, mis käib külalkorda mööda Lääne-Eesti maakondi, kuid esimest korda on regiooni konverents ühendatud üle-eestilise turismikonverentsiga.

Konverents kannab pealkirja ”Sihitult või sihitult?”. „See on sõnamäng, et kas me turundame, teeme tootearendust jms sihitult ehk nii kuidas välja tuleb või teeme seda sihituna teatud sihtgrupile,” selgitas Haabu.

Konverentsi teine päev on pühendatud peamiselt heaolu- ja terviseturismile. Ka see teemavalik tuleneb Haabu sõnul mitmest põhjusest. Esiteks oli Lääne-Eesti turism EDENi konkursi korraldaja Eestis. Tänavuse konkursi „Eesti avastamata aarded” teema oligi tervise- ja heaoluturism. Konkursil osales kaheksa Eesti turismipiirkonda- ja sihtkohta, mille seast valiti välja viis finalisti. Finalistide hulka pääses ka Haapsalu. Konkursi võitja valib välja rahvusvaheline žürii ja võitja kuulutatakse välja neljapäeva õhtul pidulikul koosviibimisel.

Teise heaolu- ja terveturismi teemale keskendumise põhjusena tõi Haabu välja selle, et Lääne-Eestit tuntaksegi tervise- ja heaoluturismi piirkonnana. Haabu sõnul näitaks konkurss, et heoluturismi all kiputakse mõtlema eelkõige spaasid. „Tegelikult on see turismiliik palju-palju laiem. Sinna kuuluvad ka rannad, matkarajad ja muu selline,” selgitas ta.

Neljapäeva õhtul kuulutatakse kuursaalis välja Lääne-Eesti regiooni parimaid turismiasjalised ja teod ning Visit Estonia aasta turismitegu.

Lääne-Eesti aasta parima turismiteo auhinnale kandideerib kuue kandidaadi seas Läänemaalt Haapsalu linnuse uuenemine. Lääne-Eesti turismiarendaja ja Visti Estonia aasta turismiteo tiitlile Läänemaalt kandaate pole.