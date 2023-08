Juhtkiri: elevandi kirjeldamine läbi lukuaugu

Üle mitme aasta on Haapsalus taas korralik turismisuvi. Vähemalt tundub nii linnas ringi liikudes, sest võõrast rahvast on tänavatel rohkesti ja ka Haapsalu suvised suurüritused ei kurda publiku puuduse üle. Ometi kinnitavad hotellid, et kuigi ööbijaid on mullusest rohkem, pole turismi pausile pannud koroonaeelse tasemeni siiski veel jõutud.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!