Haapsalu raudteele terendab eelarves 2 miljonit eurot

Teisipäeval valitsuse heaks kiidetud 2020. aasta riigieelarve eelnõus on Riisipere-Rohuküla raudtee taastamise II etapi alustamiseks ette nähtud 2 miljonit eurot.

Summa on mõeldud Ellamaa raudteeviadukti ning Turba-Rohuküla raudtee projekteerimiseks.

Haapsalu linnavolikogu esimehe Jaanus Karilaiu sõnul näitab see rida riigieelarves, et raudtee taastamise II etapp on tõsiseltvõetavalt töös.

„Kauaräägitud Rohuküla rongiliin ongi reaalselt töös! Kui CO2 rahadest saame rahalise katte elektrifitseerimiseks, võib Läänemaa ja Hiiumaa end palju kindlamalt tunda,“ ütles Karilaid. „Läänemaa jaoks on see murranguline protsess,“ lisas ta.

Nii tema kui ka Haapsalu linnapea Urmas Sukles on raudtee taastamiseks käinud lobitööd tegemas nii peaminister Jüri Ratase, rahandusminister Martin Helme kui ka majandusminister Taavi Aasa juures.

„Nad on kõik raudtee rahavajadusest aru saanud ja ma arvan, et see rida riigieelarves oli asjade loogiline jätk,“ ütles Sukles.

Majandusminister Taavi Aasale septembris saadetud kirjas küsisid nad raudtee taastamistöödeks 3,5 miljonit eurot, mis kuluks Turba- Haapsalu-Rohuküla raudtee eelprojekti koostamiseks, Ellamaa viadukti projekti koostamiseks ja selleks, et võõrandada maid, mis jäävad raudteetrassile ette. Samuti sisaldas kiri ettepanekut, et üheks rahaallikaks võiks olla CO2 kvoodimüügist saadav raha.

Et eelarves kinnitamist ootav summa on küsitust väiksem, ei oma Suklese sõnul asjade arengule suurt mõju. „Selge see, et raudteed ei ehitada valmis riigieelarve raha eest. Et riik on andnud viljakasse pinda nii suure seemne, näitab praeguse koalitsiooni positiivset suhtumist raudteeprojekti,“ ütles Sukles.

Pisut enam kui kuuekilomeetrine raudteelõik Riisiperest Turbasse avatakse selle aasta 9. detsembril.