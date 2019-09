Lõuna-Läänemaal tuleb patrullvõistlus Sügistorm

Kaitseliidu Lääne malev korraldab sel nädalavahetusel Lääneranna vallas taas patrullvõistluse Sügistorm.

Patrullvõistluse peakorraldaja Andrus Aruotsa sõnul on sel aastal Sügistormil esimest korda eraldi rajad nii täiskasvanute- kui ka noortevõistkondadele.

Täiskasvanute võistlus algab laupäeval Lõpe kandist ja esimest neljaliikmelist võistkonda võib Lihula linnusemäel oodata pühapäeval kella 13 paiku. „Ootame kõiki kaasa elama,” ütles Aruots. Ta lisas, et võistluse ajal liiguvad võistkonnad enamasti kõrvalisi radu mööda. „Mõningad teeületused tulevad, aga väga ei tohiks võistlejaid näha olla,” selgitas Aruots.

Täiskasvanute võistkondi on registreerunud seitse, mida on Aruotsa sõnul mullusest vähem. Võistlejaid on nii kaitseliidu Lääne ja Pärnumaa malevast kui ka kaitseväest.

Noorte võistkondi on Aruotsa sõnul registreerunud aga rõõmustavalt palju, suisa 18. Võistlema tulevad Pärnumaa ja Läänemaa noored. Noortele on Sügistormil kahe pikkusega rada – üks algab Rõudest ja teine Kasari jõelt, finiš on taas Lihula linnusemäel. Kui täiskasvanute võistlus kestab ööpäeva, siis noortevõistlus peetakse ainult laupäeval.