Innokas alustas teaduskoolina

Lastele robootika- ja infotehnoloogiateadmisi jaganud innovatsioonikeskus Innokas alustas sellest aastast tööd ka huvikoolina.

„Nüüd jagunevad lapsed kaheks: need, kes käivad huvikoolis, ja need, kes käivad lihtsalt oma vaba aega sisustamas,” selgitas tehnoloogiaõpetaja Annika Tammeleht. Tammeleht lisas, et ka viimane variant, tulla Innokasse aega veetma, jääb alles.

Tammeleht ütles, et kord nädalas peetavate huvikoolitundide ja tavapärase innovatsioonikeskuse külastamise peamine vahe on, et huvikoolis on õppekava ja -maks, mis sõltuvalt ringist on 20-28 eurot kuus. Neile lastele, kes tahavad käia Innokas niisama ajaviiteks, on osalustasu jätkuvalt 5 eurot kord.

