Lasteraamatukogu meenutas Lindgreni ja Wiklandi külaskäiku Haapsallu

Täna tähistati Haapsalu lasteraamatukogus Haapsalust pärit illustraatori Ilon Wiklandi ja Rootsi lastekirjaniku Astrid Lindgreni 30 aasta tagust Haapsalus käimist.

Selleks puhuks lasi lasteraamatukogu taastada need toolid, millel Wikland ja Lindgren 30 aastat tagasi istusid. Lisaks toolide taastamisele tikiti toolidele ka Wiklandi ja Lindgreni autogrammid. Lasteraamatukogu juhata Jaanus Kõutsi sõnul on nad lastele ikka rääkinud, kes nendel toolidel on istunud. Llastele meeldib mõte sellest, et on ka ise samal toolil istunud.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!