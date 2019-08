Sotsiaalmeedias toidu müüjad peavad end registreerima

Sotsiaalmeedia kaudu toitu müües tuleb Veterinaar- ja toiduametile (VTA) oma tegevusest teada anda.

„Facebookis kauplejad ei teadvusta endale tihti, et tegelevad e-kaubandusega,” sõnas VTA toiduosakonna peaspetsialist Marii-Heleen Juks. „Nii ei tea kahjuks ka paljud inimesed, kes oma koduköögis toitu valmistavad ja seda sotsiaalmeedias müüvad, et tegelikult tuleks sellest Veterinaar- ja toiduametile teada anda.”

Ametit saab hõlpsalt teavitada Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu. Koos teavitusega tuleb esitada enesekontrolliplaan, kuhu tuleb märkida kõik toidu valmistamisega seotud tegevused. Valdkonnana tuleb sellisel juhul lisaks toidu internetimüügile lisada ka eraelamus toidu valmistamine.

Juks toob positiivse näitena välja kauplejad, kes on VTA-d müügist teavitanud ja sellest ka oma Facebooki-lehel teada andnud. „Mitmed toiduvalmistajad on oma sotsiaalmeediakontol teabe all toonud välja, et on VTA-d oma tegevusest teavitanud ning on lisanud ka lingi, kust on võimalik seda kontrollida. See suurendab kindlasti nende usaldusväärsust,” sõnas Juks.

Tähelepanelik tuleb olla ka sotsiaalmeedia kaudu toitu soetades. „Facebookist kala, mett, suitsuliha või muud toidukaupa ostev tarbija peab endale teadvustama, kust ja kellelt ta ostab ning kas toit on tervisele ohutu. Soovitame tarbijatel teha ostud usaldusväärsetelt kauplejatelt,” lausus Juks.