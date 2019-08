Martin Helme: Lihula sammas on pika habemega

Tänasel valitsuse pressikonverentsil rääkisid valitsuse liikmed ka Lihula samba taas püstitamisest.

„Nii palju kui mina tean, ei räägita samast sambast. See, mis sealt ära võeti, on muuseumis ja sinna see ka jääb,” ütles peaminister Jüri Ratas.

See, kas ja mida Lihulasse püsti pannakse, on Ratase sõnul kohaliku omavalitsuse otsus.

„Lihula samba lugu on pika habemega lugu,” ütles rahandusminister Martin Helme. „Probleem on selles, et meil oli kunagi valitsus, mis ei hoolinud sellest, mida inimesed ütlevad või arvavad,” lisas Helme.

Helme sõnul on mälestusmärgile mälestusmärgi püstipanemisel jäänud eelnevatel kümnenditel tegemata selgitustöö, millised valikud olid Eesti meestel 1940. aastatel. „Ei räägi algsest asjast, vaid jaurame mingi samba ümber. Päris teemad on mujal,” ütles Helme.

Välisminister Urmas Reinsalu arvas, et mälestussamba mälestussammas kuulub juba semiootia valdkonda, et aru saada, mida seal sellega tähistatakse. Samuti arvas Reinsalu, et seesuguseid asju tuleb teha nii, et ühiskonnas ei teki vastasseise.

Lääneranna volikogu arutab Lihula samba püstitamist täna.