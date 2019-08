Noored jalgpallurid jätkasid meistrivõistlusi

Eesti noorte 2019. aasta meistrivõistlused jätkusid Läänemaa lalgpalliklubi ja Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi U14 (2006 sündinud) vanusegrupi jalgpalluritele.

Esimest aastat suures jalgpallis kaasa tegevad jalgpallurid said tõelised tuleristsed kevadringis. Mõlemale klubile olid siis peetud kohtumised väga keerulised. Vastu tuli astuda suurte klubide järelkasvuvõistkondadele ja kevadring oli esimest aastat suurel väljakul mängivatele noortele eelkõige õppimise aeg.

Peale kevadringis näidatud tulemusi paigutati U14 vanusegrupi võistkonnad kolme liigasse. Kui kevadring mängiti tsoonides, siis nüüd mängivad noored vastavalt tasemele võistkondadega üle Eesti. Läänemaa jalgpalliklubi U14 võistkond alustas sügisringi U14 B-liigas ja Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi C-liigas.

Läänemaa klubi noorte esimeseks sügisringi vastaseks Laagri kunstmuruväljakul oli Saue jalgpalliklubi. Kevadringi kohtumises olid Saue jalgpallipoisid Läänemaa noored 7:0 alistanud. Kõige hullema kartuses mindi vastu ka uuele kohtumisele, kuid jalgpallis ei maksa eelmised mängud midagi, kui treener ja mängijad oskavad teha kaotustest õiged järeldused. Läänemaa JK tegi Saue vastu väga südika partii.

„Mäng oli võrdne. Teisel poolajal lasime otsustavad väravad lüüa. Meil oli ka vaid üks vahetus, ehk see määras. Kuid esimese mänguga võrreldes on tulemus pigem positiivne,” ütles võistkonna treener Aavo Tomingas.

Kuigi mäng kaotati, on hea mäng tugeva vastase vastu positiivne algus sügisringiks. Läänemaa JK eest lõid väravad Robi Suder ja Uku Toomas Rand.

Läänemaa jalgpalliklubi selle vanusegrupi võistkond koosneb lisaks Haapsalu koolide poistele sportlastest Vormsi, Noarootsi ja Palivere koolidest.

Lõuna-Läänemaa JK võttis kodusel Lihula loodusmuruväljakul vastu Pärnu JK Vaprus Kollase meeskonna. Kindlasti peab märkima, et muru olukord Lihula jalgpalliväljakutel on viimaste aastate parim. Muru kõrge kvaliteedi on taganud Eesti Jalgpalli Liidu ja Lääneranna valla ühised ponnistused. Heal murul on noortel hea võimalus näidata kvaliteetset söödumängu. Just sellise mänguga sillutasid esimeses sügisringi kohtumises tee 7:2 võidule Lõuna-Läänemaa JK jalgpallipoisid.

„Esimese poolaja kohmetus ja enese otsimine asendus teisel poolajal väga kvaliteetse jalgpalliga” lausus treener Jaanus Getreu. Noored lõunaläänlased leidsid õige rütmi tesiel poolajal, kui esimese poolaja kahele väravale lisati veel viis. Väga oluline on selle juures fakt, et väravaid lõid lausa kuus poissi. Keiro Ristikivi sai hakkama kahe tabamusega. Ühe lisasid Timmo Kaasik, Geron Noor, Jass-Jasper Jõgi, Ken-Indrek Klimpuš, Joonas Vestli. Ka Lõuna-Läänemaa JK tegi sügisringiks väga ilusa sissejuhatuse.

Klubi selle vanusegrupi moodustavad liskas Lihula Gümnaasiumi poistele kolm jalgpallurit Virtsu ja üks Martna koolist

Mõlema klubi noortel on teise vooru kohtumine võõrsil. Läänemaa JK sõidab Põltsamaale, et kohtuda Põltsamaa Sport/Suure-Jaani Unitedi ühisvõistkonnaga. Lõuna-Läänemaa JK vastaseks Tallinna Lasnamäe Spordikompleksi kunstmuruväljakul on Tallinna FC Ararat.