Haapsalu lasteraamatukokku jõudis Edgar Valteri pokumaailm

Haapsalu lasteraamatukogus näeb tänasest Edgar Valteri 90. sünniaastapäevale pühendatud näitust pokude aastaringist.

Lasteraamatukogu seintel on fotod Edgar Valteri kasutütre Külli Lepiku koostatud (foto)raamatust „Aastaring pokudega. Aastatsõõr pokudõga”.

Raamatus on Lepiku loodusfotod. Lühikesed tekstid nende juurde on loonud samuti Lepik. Raamat on kahes keeles, võru ja eesti. Fotodel tegutsevad Valteri loodud pokud – need Valteri joonistatud väikesed tegelased on fotodele sobitatud.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!