Kihutamine teetööde alas võib tuua tuhandetesse küündiva remondiarve

On üldteada fakt, et suvi tähendab ühest küljest arvukalt väljasõite, aga samas ka ohtralt teetöid.

Sageli võib autojuhile tunduda, et teetööde alas kehtestatud ajutine kiirusepiirang on põhjendamatult madal, kuid ometi võib PZU kindlustuse sõnul just liigne sõidukiirus tekitada auto kerele tugevaid värvikahjustusi, mille remont maksab tuhandeid eurosid. Lisaks võivad teekatte teravad servad lõhkuda ka velgi, rehve ning lahtine killustik tekitada täkkeid tuuleklaasile ja tuledele.

PZU kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhi Urmas Saare sõnul on üsna tavapärane, et suvekuudel tuleb arvukalt kahjuteateid maanteedelt, kus teetööde tõttu on autod kahjustusi saanud. „Sageli ei mõista autojuhid, miks on ajutine kiirusepiirang nõnda madal ning otsustavad piirangut ignoreerida. Samas avastatakse alles hiljem, näiteks pärast autopesu, et lahtine pigi ja killustik on tekitanud auto kerele märkimisväärsed kahjustused,” ütles Saar.

PZU viimaste kuude üks kallemaid teetöödega seotud kahjujuhtumeid toimus Pärnu – Tallinn maanteel, kus paigaldati asfaldile lahtist killustikku. „Antud juhul sai teise sõiduki liigse kiirustamise tõttu täkked peale kogu auto kere alumine pool, lisaks veel esiklaas, stange, kapott ja vasak esituli. Autole tekitatud kahjude kogusumma ületab 2000 eurot,” tõi Saar näite.

Saare sõnul tuleks alati järgida kiirusepiirangut ka teetööde alas, kus teinekord võib see tunduda põhjendamatult madalana. „Loomulikult liigub teedel igasuguseid tegelasi, kes sõidukiiruse valikul enda ega teiste autodest ei hooli, aga ka sellisel juhul on madalamal sõidukiirusel liikunud „ohvrist” auto kahjud väiksemad,” ütles Saar.

Veel tasub tema sõnul silmas pidada, et lisaks killustikule ja pigile, mis auto keret kahjustavad, esinevad teetööde käigus sageli ka teekatte teravad servad, mida suuremal kiirusel ületades võivad puruneda auto rehvid, veljed või ka veermik.