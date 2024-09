Suvise klaasipesuvedeliku asemel tuleb hakata kasutama talvist

Kui klaasipesuvedeliku paak saab tühjaks, on see ebameeldivate üllatuste vältimiseks nüüd targem senise suvise asemel täita talvise klaasipesuainega.

Kui suvine klaasipesuvedelik teeb klaasi puhtaks putukatest ja lindude väljaheidetest, siis külmemal perioodil võib seda kasutades külmuda auto klaasipesusüsteem. „Kuna ilm hakkab järk-järgult külmemaks minema, oleme hakanud suvist klaasipesuvedelikku asendama talvise pesuainega,“ ütles Olerexi tegevjuht Piret Miller.

Milleri sõnul tuleks talvist klaasipesuvedelikku eelistama hakata sellepärast, et see on valmistatud etanooli ehk piirituse baasil ja on seetõttu külmakindel isegi kuni -21 kraadi juures. Lisaks eemaldab talvine pesuaine tõhusamalt tuuleklaasile ja sõiduki tuledele sattunud maanteesoola ja muud mustust. „Isegi kui praegu ei ole veel nii suuri külmakraade karta, siis suvine pesuvedelik võib autoomaniku ka öökülmadega hätta jätta,“ selgitas Miller.

Lisaks toonitas Miller, et suvist ja talvist klaasipesuvedelikku ei tohi omavahel segada, sest nii kaob talvise pesuaine külmakindlus ja tuuleklaas võib jäätuda.