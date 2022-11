Autohooldus: kuidas pikendada auto eluiga väikeste investeeringutega

Citadele Leasing poolt oktoobris läbi viidud uuringust selgus, et inflatsiooni ja hinnatõusu mõjul ei kaalu 57 protsenti Eesti inimestest oma autoga seotud kulutustest loobumisest.

Arusaadavalt on mitmete kulude, näiteks autopesu teenuste, professionaalse salongipuhastuse, autotarvikute ostmise piiramisega on võimalik kulusid vähendada, kuid on mitmeid autohooldustöid, mis õigeaegselt teostatuna võivad aidata kaasa ootamatute ja kallite teenuste vajaduse ärahoidmisele. Citadele liisingu eksperdid on koostanud nõuanded, kuidas hoida oma auto tehniliselt korras suhteliselt madalamate kuludega ja vältida suuremaid hoolduskulusid.

Valmistage auto talveks ette ja kasutage seda külma ilmaga säästlikult

Kuigi me ei ela palmi- ja apelsinipuude kliimavööndis ning alla nulli langev temperatuur ei ole midagi uut, tundub siiski, et talv ja esimene lumine päev tulevad igal aastal suure üllatusena. Talverehvide vahetamise tähtaeg on meile hästi teada, kuid see pole ainus asi, mida tuleks teha enne külmade saabumist. Auto õigeaegne ettevalmistamine ja külmadele tingimustele vastav kasutamine aitab pikendada sõiduki eluiga.

Kõige tavalisemad talvehooaja ettevalmistused hõlmavad kojameeste seisukorra kontrollimist, talvise klaasipuhastusvedeliku lisamist, düüside kontrollimist ning talvise jahutusvedeliku lisamist. Samuti tasuks aeg-ajalt kontrollida auto akut, kuna selle eluiga on keskmiselt neli aastat. Kui auto läheb käima mitte nii sujuvalt kui alati, kui aku lekib või haiseb, või esituled on jäänud hämaramaks, võib olla aeg aku välja vahetada. Aku eluea pikendamiseks vältige raadio ja muude seadmete kasutamist, kui mootor on välja lülitatud, ja ärge unustage autotulesid välja lülitada. Üldiselt kestab aku kauem, kui vältida lühikesi sõite, mille jooksul ei jõua aku piisavalt laadida.

Väikeste, kuid oluliste tööde hulka kuulub ka akende avamis- ja sulgemismehhanismi kontrollimine. See on eriti tähtis vanemate sõidukite puhul, mille aknaavadesse on aja jooksul kogunenud niiskus, mis külmudes võib akna avamismehhanismi kahjustada. Spetsiaalse määrdeainega aknaavade töötlemine aitab ära hoida kogu mehhanismi asendamist.

Kaitske autot rooste eest

Talvistes tingimustes on eriti tähtis kaitsta autot rooste eest. Hoolitsege auto salongi eest – vahetage tekstiilist automatid kummist mattide vastu. Tekstiilmatid hoiavad talvel niiskust, mis aurustub ja moodustab salongis kondensaati, piirates nähtavust. Samuti on oluline kontrollida uste tihenduskummi. Kui see on kulunud, on salongis külm ja niiske. Lisaks võib uks kinni külmuda ja selle avamine võib osututa võimatuks. Külma ilmaga muutuvad plastosad palju habrasemaks, mille tulemusel võite kahjustada näiteks ukselinki, püüdes ust jõuga avada. Tihendi kaitsmiseks saab seda töödelda silikoonmäärdega, mis aitab vähendada temperatuurikõikumist.

Samuti on vaja hoolitseda kere roostekaitse eest. Auto pesemine vähemalt kaks korda kuus aitab eemaldada mustust ja soola, mis võivad kahjustada värvi ja soodustada rooste teket. Pärast pesemist on soovitatav ukse- ja aknaraamid pühkida kuiva lapi või rätikuga, vältimaks nende kinni külmumist tihenditele jäänud niiskuse tõttu. Auto kere ja põhja, mis talvisel ajal puutub kõige rohkem kokku soola ja mustusega, saab töödelda professionaalsete korrosioonivastaste vahenditega.

Pange valmis hädaabikomplekt

Peaaegu igal autoomanikul on tulnud ette olukord, kus auto on tee peale seisma jäänud ja ta on pidanud abi kutsuma. Talvistes tingimustes tee peale jäämine võib olla eriti ohtlik, seetõttu on soovitatav hädaolukordadeks ette valmistuda. Hädaabikomplekti peaks kindlasti kuuluma uue akuga taskulamp, põhiliste tööriistade komplekt ja kleeplint, tööriistad ratta vahetamiseks või ajutiseks parandamiseks, käivitusjuhtmed ja õhupump. Samuti veenduge, et helkurvest ja kolmnurk oleksid alati kaasas. Talvel võib abi olla ka kokkupandavast labidast, lisakihist soojatest riietest ja tekist ning ühekordsetest kätesoojendajatest, mida saab taskusse panna.

“Auto heas korras hoidmine pole vajalik mitte ainult ohutuse huvides, vaid see aitab ka pikemas perspektiivis kokku hoida, sest see vähendab tõsise remonti vajaduse sagedust. Talv nõuab erilist tähelepanu, kuna autot mõjutavad mitmed ebasoodsad tegurid – lumi, jää, sool, libedus ja sagedasemad õnnetused. On selge, et kõiki olukordi ei ole võimalik ette näha, kuid üsna suurt osa kulutustest ja õnnetustest saab ära hoida, kui hoolitseda oma auto eest ette,” selgitab Citadele Leasing juht Rainer Moppel.

Citadele pank koostöös uuringuagentuuriga Norstat viis oktoobris läbi uuringu Eesti elanike autohoolduskulude dünaamika kohta. Küsitluses osalesid 1000 vastajat vanuses 18–74 aastat.