Galerii: Linnamäe esimeses pereklubis tantsupõrand ei tühjenenudki

Fotod: Kaire Reiljan

Laupäeval esimest korda kokku saanud Linnamäe pereklubi tõi Oru kultuurisaali tantsupõranda tantsijaid täis.

Pereklubi, mille peamine eesmärk on pakkuda keskealistele kord kuus võimalust elava muusika järgi tantsimas käia, sündis Linnamäel elava Relika ja Andres Aviste algatusena. „Oleme siia kuus aastat tagasi sisse rännanud, meiesuguseid on veel palju. Tahaks, et kohalikud omavahel tuttavamaks saaksid,” ütles Relika Aviste. Andres Aviste sõnul on ta omal ajal Märjamaal taolist pereklubi korraldanud ja seal oli see ülipopulaarne. Ta lootis, et ehk hakkab klubi toimima ka Linnamäel.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!