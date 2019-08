Terviseamet perearstikonkursside luhtumises probleemi ei näe

Eestis on kokku 786 perearstinimistut, millest 41 puhul katab perearsti ajutine asendaja, sest uue perearsti leidmiseks välja kuulutatud konkursid pole andnud tulemust. Tänavu on luhtunud 26 perearstikonkursist 19 ehk vaid seitsmel juhul on leitud nimistule uus perearst.

See nädal tõi teate perearstikonkursi nurjumisest Haapsalus, kokku on terviseametil hetkel käimas seitse perearstikonkurssi. Kõige lootusetum on olukord Loksal, kus luhtunud on juba kuus konkurssi ehk perearsti pole õnnestunud leida kahe aasta jooksul.

Ehkki konkursside nurjumine on muutunud juba rutiiniks, siis terviseamet ise selles probleemi ei näe.