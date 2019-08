Ametiühingute hinnangul ei tohiks riik võtta Eesti Postist dividende

Eesti Side- ja Teenindustöötajate ametiühingute liit ja Eesti Transpordi ja Teetöötajate ametiühing saatsid pöördumise peaminister Jüri Ratasele, rahandusminister Martin Helmele ja väliskaubanduse ja IT-minister Kert Kingole, milles taotlevad kolmepoolset kohtumist, et saada infot riigi kui omaniku seisukohtadest AS Eesti Post arengutest.

“Ametiühingud ei anna hinnangut juhtimiskvaliteedi või otsuste õiguse üle, vaid juhivad riigi kui omaniku tähelepanu, et postiteenuse kvaliteet on väga suures osas seotud töötajate motiveeritusega. Riigi omanduses oleva ettevõtte puhul oodatakse ettevõttelt, et see oma tegevuses ja toimimises põhimõtetega oleks eeskujuks teistele tööandjatele ja tegutseb sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena,” seisab pöördumises.

Valitsus otsustas tänavu Eesti Postist võtta 1,6 miljonit eurot dividende.