Juhtkiri: peaasi, et mitte meie õue peal

Eesti Energia plaanib rajada Risti külje alla tuulepargi. Nad ise küll ütlevad, et tegemist on alles eelprojektiga ja pole selge, kas park üldse tulebki. Ometi on nad seal kandis maid kokku ostnud, kavasid koostanud ja avaldanud soovi detailplaneeringu alustamiseks. On ilmselge, et niisama ja igaks juhuks selliseid asju ette ei võeta.

On arusaadav, et kui riik on plaaninud tõsta olulisel määral taastuvenergia osakaalu, tuleb juurde ehitada ka tuuleparke või päikeseelektrijaamu. Viimased ei ole Eesti Energia esindajate sõnul nii tulutoovad kui tuulepargid ja just seepärast tuuleparke ehitada tahetaksegi.

Ka asjaolu, et peagi hakkab Risti külje alt mööda minema Harku-Sindi kõrgepingeliin, mille alajaam on Ristil, räägiks justkui selle poolt, et just sinna on mõistlik tuulepark ehitada.

Samas, kas see on ikka õige, et riigifirma sõidab üle varem kokkulepitust ja tahab rajada tuulepargi sinna, kuhu seda ei ole ette nähtud? Eesti Energia väidet, et see on lihtsalt parem koht, ei toeta seni mitte ükski uuring ja see usaldust riigifirma ettevõtmisele just ei lisa.

Kui Eesti Energia esindajad ütlevad, et elektrit on kõige mõistlikum toota seal, kus seda tarbitakse, pakkusid Risti kandi elanikud välja, et tuulepark tuleks rajada kilomeetri kaugusele Tallinnast. Eesti Energia sõnul on Tallinnale lähim paik, kust eluhooned jäävad piisavalt kaugele, pealinnast 30 kilomeetri kaugusel.

On arusaadav, et inimesed ei soovi oma tagaaeda tuuleparki. Kes ikka tahaks metsavaate ja linnulaulu asemele stabiilset undamist, tehismaastikuvaadet ja töötava tuuliku labadest laskuvate pikkade varjude katkematut diskot.

Tuulepargi kui sellise vastu pole tegelikult keegi. Lihtsalt – see võiks olla kuskil kaugemal, mitte meie õue peal. Kuskil, kus see meid ei sega. Kas kuskil ongi veel kohta, kus tuulik mitte kedagi ei sega?