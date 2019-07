Niine bussipeatuse munakivid vahetatakse välja

Lääne Elu kirjutas läinud nädalal, et vastvalminud Tallinna maanteel Haapsalus ehitati Niine peatuse bussitasku nii väike, et pealinnast tulevad suuremad liinibussid mahuvad sinna vaevu ära ja inimesed peavad väljudes astuma ebatasastele munakividele.

Haapsalu linna avalike suhete juht Tõnu Parbus ütles, et pärast Lääne Elu artiklit arutati asja ka linnavalituses. „Kujunduslikult on see küll ilus, kuid täiesti ebapraktiline. Niisiis võtsime kuulda tagasisidet ja otsustasime, et munakivid tuleb asendada tänavaplaatidega,“ rääkis Parbus.

Kivide väljavahetamine läheb maksma umbes 500 eurot ja töö tehakse ära lähiajal.