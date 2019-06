Läänemaalt läheb peole ligi 400 rahvatantsijat

Esimesed tanstupeolised asuvad Haapsalust pealinna poole teele juba pühapäeva varahommikul.

Tantsijail jt peoga seotutel on käes kiired ajad. Kati Teesaar läheb tantsupeole terve perega – tema ise, abikaasa ja kaks last tantsivad Uuemõisa algkooli rühmas. „Suurem pakkimine läheb lahti homme, aga laste jalanõud olen läbi mõelnud ja välja vaadanud,” ütles Teesaar.

Tulemus on mõtlemapanev – kahe lapse peale kokku kümme paari – ja annab aimu, kui suured võivad olla peoliste kohvrid. Kui Teesaare lapsed Andero ja Anna-Britt on rahvatantsu varemgi teinud, siis tema ise koos abikaasa Janno Aseriga on see esimene kord rühmas olla ja esimene kord ka tantsupeole minna. Rahvariided tuli selleks puhuks kokku laenata.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!