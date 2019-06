Ministeeriumi plaani järgi kaovad Haapsalust kohtutäiturite bürood

Praegu tegutseb Haapsalus kaks kohtutäituri bürood – Tarvi Söömeri büroo Karja tänaval ja Igor Prigoda büroo Lihula maanteel.

Justiitsministeeriumi plaani järgi jääb edaspidi kogu Lääne piirkonnas tegutsema kaks kohtutäiturit Pärnus. Haapsalusse ja Kuressaarde jäävad harukontorid, Kärdlasse ei jää sedagi. Harukontor aga ei pea olema avatud iga päev, piisab ühest päevast nädalas.

„Ümberkorraldused hakkavad kehtima kõige varem aastal 2022 juhul, kui täiturite arvu kehtestab edaspidi riik. Kui nende arv kujuneb vaba turu tingimustes, siis on üleminekuperiood pikem,” ütles justiitsministeeriumi pressiesindaja Maria-Elisa Tuulik.

Haapsalu ja Kärdla kohtutäitur Igor Prigoda kavandatava reformiga rahul ei ole. Suurtesse linandesse loodavate mammutkontorite töö ei pruugi Prigoda sõnul olla nii tõhus, kui arvatakse.

„Elu on näidanud, et just väikeste kontorite töö on palju tõhusam,” ütles Prigoda.

Riik tahab kohtutäiturite hulka vähendada, sest tasumata trahve hakkaks täiturite asemel sisse nõudma maksu- ja tolliamet.

„Kohtutäiturid saaksid edaspidi keskenduda nende professionaalseid oskusi vajavatele eranõuetele nagu näiteks hüpoteekide realiseerimine,” ütles Tuulik.

Reformi tulemusel väheneks täiturite hulk poole jagu. Prageuse 43 täituri asemel jääks alles 20 täituri ringis.