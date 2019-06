Lääne Elu andis välja juubelimargi

Lääne Elu andis oma 30. sünnipäeva puhul välja eksklusiivse juubelimargi.

Margi kujunduse tegi Lääne Elu jaoks peaaegu 20 aastat pilte joonistanud, iganädalase pildirubriigi Nädal4 autor Ott Vallik.

Lääne Elu mark pole Eesti Posti välja antud mark, vaid postifirma pakutud teenus “Minu mark“.

Ühe margi väärtus on 65 senti, need on trükitud 20ste plokkidena ja kokku on marke 1000 tükki.

Margiploki hind on 50 eurot ja seda saab osta Lääne Elu toimetusest.