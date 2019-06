Galerii: tütred panid aasta ema laulu sisse

Laupäeval korraldati tänavusele Läänemaa aasta elmale Aile Nõupuule Iloni Imedemaal õdus aiapidu. Aasta ema sai mitu sületäit lilli, tunnuskirju ja ka ainulaadse hõbedase kaelaehte.

Sihtasutus Läänemaa valis tänavuseks aasta emaks Haapsalu kutsehariduskeskuse arendusdirektori Aile Nõupuu.

Nõupuul on kümme lapselast, praegu aitab ta ka nooremal tütrel kasvatada kaksikuid.

Nõupuu ütles, et kui on selline tiitel ja tunnustus, siis sa ikka mõtled natuke teistmoodi. “Ei saa väga kergekäeliselt “ei” öelda,” lausus ta naerdes. “Kui mind on aasta ema tiitliga tunnustatud, see on see ju midagi erilist.”

Elumuutuse võttis Nõupuu kokku sõnadega: “See, et see tiiitel mulle on tulnud, see on suur au ja kohustus.”

