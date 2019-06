Lapsevanem ministrile: ärge lammutage Viigi kooli!

Haapsalu Viigi kooli lapsevanem Ülla Paras pöördus kooli päästmiseks haridusminister Mailis Repsi poole.

Paras leiab avalikus kirjas, et haridusministeerium sõidab laste huvidest üle, kui tahab erivajadustega lastele mõeldud Viigi kooli selle senisest asukohast mere ääres kolida Kastani elamurajooni.

„Mis riik see on, mis võtab haigetelt lastelt mereäärse kooli ja võimaluse käia taastusravil ratastooliga, kuna see on magus koht kinnisvaraarenduseks?!” küsib Paras ministrilt.

