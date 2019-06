Swedbank: 6 tegevust, millega saad rikkuda oma krediidiajaloo

Kuigi säästmine on alati odavam kui laenamine, tuleb ette olukordi, kus tekib vajadus kasutada laenuraha.

Laenu vajalikkust kaaludes tasub endalt küsida, kas selle abil ostetav asi peab vastu kauem, kui kestab laen. Kui laenuvajadus on kindel, tuleb leida sobiv laenupakkumine.

Laenu taotledes vaadatakse inimese krediidiajalugu. Kui oled alati käitunud korrektselt, on ajalugu puhas. Paraku aga võivad selle rikkuda läbimõtlemata otsused või olukorrad, mida oleks saanud vältida. Mis on need tegevused, millega rikud oma krediidiajaloo ja mis garanteerivad, et laenuandja annab Sinu laenutaotlusele negatiivse vastuse?

1. Jäta arved õigeaegselt tasumata

Üks kindel viis oma krediidiajalugu rikkuda on jätta arved õigeaegselt tasumata. Näiteks maksta alles pärast maksetähtaja kukkumist eri teenuste (nt kommunaalteenuste, interneti, elektri) eest või teha hilinemisega laenu tagasimakseid. On selge, et millegi eest võlgu olles tekib uue laenu saamisel raskusi.

Laenuandja arvestab taotlust hinnates varasemate võlgnevuste ja sellega, kui regulaarselt oled maksetega hiljaks jäänud. Selleks vaadatakse näiteks Creditinfo hallatavat maksehäireregistrit, kuhu kantakse need võlgnikud, kes on olnud võlgu üle 45 päeva. Maksehäireregistrisse kantud info eraisiku kohta säilib kolm aastat pärast võlgnevuse tasumist. Kui aga maksehäire on süsteemi sisestanud mõni krediidiasutus, jääb see pankadele nähtavaks koguni viieks aastaks.

Kui sissetuleku vähenemise või töö kaotamise tõttu tekib laenu tagasimaksmisel ajutisi raskusi, tuleks pöörduda laenuandja poole juba enne, kui tekib võlgnevus.

2. Võta ohtralt kiirlaene ja mängi hasartmänge

Krediidiajalugu võib negatiivselt mõjutada ka kiirlaenude väärkasutamine. Üks kiirlaen ei muuda veel midagi, kuid kui pikendada mitu korda laenu tähtaega või võtta järgmine laen eelmist tagasi maksmata, võib see olla laenuandja jaoks hoiatav märk. Lisaks võib ohutule põlema panna see, kui klient mängib aktiivselt hasartmänge.

3. Ela palgast palgani

Ka säästupuhvri puudumine võib osutuda probleemiks. Säästmine on märk sellest, et inimene suudab oma rahaasju hästi plaanida ja on ootamatuste korral rohkem kaitstud. Kui aga elatakse palgapäevast palgapäevani, võib suurem rahaline kohustus tekitada olukorra, kus on vaja kiirelt võtta laenu, mis ei pruugi olla läbimõeldud ja mille tagasimaksmine võib tulevikus tekitada raskusi.

4. Jäta laenu maksekuupäev muutmata

Kui näiteks töökohavahetuse tõttu muutub Sinu palga laekumise kuupäev ja sellest tulenevalt jääb laenumakse õigel päeval tasumata, mõjutab ka see negatiivselt krediidiajalugu. Võid küll mõelda, et mis see paar päeva hilinemist ikka teeb, kuid laenuandjale on see ohumärgiks.

5. Ära kindlusta oma finantskohustusi

Eri kindlustused aitavad tasuda laenu kuumakseid juhul, kui inimene kaotab töö või jääb pikalt haiguslehele. Kuna haigused tabavad meid ootamatult, tasub suurema laenukohustuse võtmisel mõelda ka kindlustusele.

6. Püüa saada tulu mitteametlikul teel

Sellest, et pangakontole laekub iga kuu mingi summa, ei piisa. Hea krediidiajaloo seisukohalt on tähtis, et tulu ei oleks mitte ainult regulaarne, vaid ka ametlik.