Isamaa volikogu esimehena jätkab Sven Sester, erakonna peasekretärina Priit Sibul

Täna toimunud Isamaa volikogu valis esimeheks Sven Sesteri. Aseesimeesteks valiti Pille Lill ja Tarmo Kruusimäe.

Volikogu esimees Sven Sester ütles, et Isamaa volikogu on erakonna kõige laiapõhjalisem juhtorgan, kuhu kuuluvad erakonna liikmed kõigist Eestimaa piirkondadest. “See annab volikogule võimaluse ja kohustuse kujundada poliitikat, mis arvestab nii suuremate keskuste kui äärealade huvidega.”

“Järgmiste aastate jooksul on Isamaa ministritel, riigikogu liikmetel ja kohalike omavalitsuste juhtidel võimalik keskenduda põhjalikult Isamaa programmi elluviimisele. See tähendab, et neil on võimalik ellu viia väärtuspõhist poliitikat, mis on saanud heakskiidu erakonna volikogult,” ütles Sester.

Isamaa volikogu kinnitas erakonna esimehe Helir-Valdor Seederi ettepanekul erakonna aseesimeesteks Urmas Reinsalu ja Heiki Hepneri. Peasekretärina jätkab Priit Sibul.

Helir-Valdor Seederi sõnul toovad Reinsalu ja Hepner erakonna juhtimisse uut energiat ja erinevatest kogemustest tulenevalt laiendavad mõlemad aseesimehed erakonna juhtimise kandepinda.

“Urmas Reinsalu on Isamaa valitsusdelegatsiooni juht. Ta sidustab erakonna liikmeid valitsuse tööga ning tema pikaaegne kogemus poliitikas on erakonna juhtimise juures väga vajalik. Heiki Hepner on Riigikogu üks värskemaid liikmeid ja üleriiklikus poliitikas uuem nägu, kuid ta mõistab regionaalpoliitika ja kohalike omavalitsuste olulisust ning suhestub hästi erakonna piirkondade tööga. See on iga erakonna edu alus, ” ütles Seeder.

Heiki Hepneri sõnul on Eesti riigi ja rahva püsimine on üheselt seotud muutustega maal. “Tugevad omavalitsused, korras teed ja kiire interneti ühendus, head haridust võimaldav ja kodulähedust arvestav koolivõrgustik ning toimiv ettevõtlus on need väärtused, mille eest seisan. Need väärtused on maaelu vundamendiks. Pean väga oluliseks kogukondliku initsiatiivi toetamist,” ütles Hepner.

Urmas Reinsalu sõnul on erakonna ja tema toetajate jaoks kõige olulisem oma väärtuste ja põhimõtete kaitsmine. “Oma lubaduste eest rahvale tuleb seista ja kaitsta eesti rahvusriigi põhimõtteid. Selle eest ma Heliri meeskonnas seisan,” ütles Reinsalu.

Isamaa põhikiri lubab esimehel teha volikogule ettepaneku kuni kolme aseesimehe valimiseks. Varasema korra kohaselt valiti erakonna aseesimehed Isamaa Suurkogul. 2017. aastal osutusid valituks Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Siim Kiisler ja Andres Metsoja.

