SEB nimel liiguvad petukirjad

Riigi infosüsteemi amet hoiatab, et taas on liikumas petukirjad.

„Kui sinu postkasti jõuab kiri pealkirjaga „Teil on võrgus 2 uut dokumenti”, siis ära ava antud kirjas viidatud linki. Tegemist on petukirjaga, mis viib näiliselt SEB lehele, kus palutakse sisse logida internetipanka. Tegemist on paroolide välja petmise katsega. Tähelepanu tuleks pöörata sellele, et avatav link viib lehele, mille aadressiribal ei ole seb.ee domeen,” hoiatab amet.