Nimelised @eesti.ee lõpuga e-posti aadressid on tänasest suletud

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) tuletab meelde, et alates tänasest, 1. novembrist on suletud erakirjavahetuseks loodud eesnimi.perekonnanimi@eesti.ee ja ettevõttenimi@eesti.ee e-posti aadressid.

RIA andis kasutajatele otsusest sulgeda nimelised @eesti.ee lõpuga e-posti aadressid alates 2023. aasta 1. novembrist teada tänavu mai alguses. Teenus otsustati sulgeda, sest ca 20 aasta eest riigiportaali juurde loodud lahendus isiklike kirjade edasi suunamiseks on tehniliselt oma aja ära elanud ning 95% nende aadresside kaudu liikunud kirjadest olid rämpsposti tunnustega. See aga tähendas, et näiteks Microsofti, Gmaili ja Yahoo spämmifiltrid pidasid need kirjad koos vajalike kirjadega kinni, mistõttu ei olnud see teenus enam töökindel. Ühtlasi viis RIA aasta alguses endanimeliste e-posti aadresside omanike seas läbi küsitluse, mille kohaselt neist ca 60% üldse ei teadnud, et neil nimeline e-posti aadress olemas on ja ca 70% ei pidanud taolise suunamisaadressi olemasolu ka vajalikuks.

Nimelisi @eesti.ee lõpuga e-posti aadresse ehk nn aliasi lõi riik kuni 2018. aastani eraisikutele ID-kaardi või elamisloa väljastamisel ning ettevõtetele selle registreerimisel. Erakirjade edasi suunamiseks mõeldud aadresse loodi aastate jooksul kokku ca 590 000, kuid aktiivses kasutuses oli neist alla 2%. Kõigil, kes endiselt kasutavad neid e-posti aadresse enda kontaktaadressina, tuleks esimesel võimalusel oma kontaktandmed teenusepakkujate juures uuendada.

Nimelised @eesti.ee lõpuga e-posti aadressid ei ole seotud ametlike isikukood@eesti.ee ja registrikood@eesti.ee e-posti aadressidega, kuhu saadavad kirju riigiasutused (nt ametlikke teateid, trahviotsuseid, meeldetuletusi). RIA hallatavas riigiportaalis eesti.ee asuv riiklik postkast on eesti.ee määruse kohaselt loodud selleks, et riik saaks oma kodanikele teateid saata ning RIA jätkab e-posti aadresside isikukood@eesti.ee ja registrikood@eesti.ee edasi arendamist, et tagada riigiasutuste sujuv suhtlus ja infovahetus kodanikega.

